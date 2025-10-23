"Северсталь" обыграла "Авангард" и продлила серию побед в КХЛ до шести матчей
ТАСС, 23 октября. Череповецкая "Северсталь" со счетом 4:3 в овертайме победила омский "Авангард" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 12 011 зрителей.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Илья Рейнгардт (24-я минута), Иоаннис Калдис (33, 63) и Александр Скоренов (50). У проигравших отличились Константин Окулов (12), Майкл Маклауд (26) и Максим Лажуа (59).
"Северсталь" продлила победную серию до шести матчей. Последнее поражение команда потерпела 5 октября на выезде от московского ЦСКА (2:3).
Череповецкий клуб занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 24 очками после 18 матчей. "Авангард" располагается на 3-й позиции Восточной конференции, набрав 25 очков после 18 игр. В следующем матче "Северсталь" примет китайский "Шанхай Дрэгонс" 26 октября. "Авангард" днем позднее сыграет дома с магнитогорским "Металлургом".
В другом матче игрового дня уфимский "Салават Юлаев" переиграл новосибирскую "Сибирь" (5:2).
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
|1
|"Локомотив"
|19
|10
|1
|1
|1
|1
|0
|5
|58-38
|26
|2
|"Северсталь"
|18
|10
|1
|1
|0
|0
|0
|6
|53-39
|24
|3
|"Торпедо"
|20
|8
|3
|0
|0
|1
|0
|8
|54-55
|23
|4
|"Шанхай Дрэгонс"
|16
|7
|2
|0
|3
|1
|0
|3
|49-45
|22
|5
|"Динамо" Мн
|17
|7
|1
|1
|1
|2
|0
|5
|52-40
|21
|6
|"Спартак"
|17
|6
|0
|3
|1
|2
|0
|5
|56-55
|21
|7
|ЦСКА
|18
|9
|0
|0
|2
|0
|0
|7
|51-51
|20
|8
|"Динамо" М
|16
|3
|1
|5
|1
|0
|0
|6
|46-46
|19
|9
|СКА
|17
|5
|1
|0
|1
|3
|0
|7
|45-49
|16
|10
|"Лада"
|18
|4
|0
|0
|1
|1
|0
|12
|33-71
|10
|11
|"Сочи"
|15
|2
|0
|2
|0
|2
|0
|9
|31-46
|10
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
|1
|"Металлург"
|18
|11
|2
|1
|1
|1
|0
|2
|74-48
|30
|2
|"Ак Барс"
|18
|11
|0
|1
|1
|0
|0
|5
|50-45
|25
|3
|"Авангард"
|18
|9
|2
|1
|0
|1
|0
|5
|66-50
|25
|4
|"Автомобилист"
|19
|8
|2
|1
|0
|2
|0
|6
|54-43
|24
|5
|"Трактор"
|18
|6
|2
|0
|2
|2
|0
|6
|52-58
|20
|6
|"Нефтехимик"
|18
|6
|2
|1
|1
|0
|0
|8
|50-58
|19
|7
|"Амур"
|16
|7
|0
|0
|3
|0
|0
|6
|35-37
|17
|8
|"Барыс"
|18
|4
|1
|1
|3
|2
|0
|7
|47-53
|17
|9
|"Адмирал"
|14
|4
|1
|1
|3
|0
|0
|5
|36-38
|15
|10
|"Сибирь"
|17
|1
|0
|6
|0
|1
|0
|9
|35-49
|15
|11
|"Салават Юлаев"
|17
|4
|1
|0
|1
|1
|0
|10
|40-53
|12