"Северсталь" обыграла "Авангард" и продлила серию побед в КХЛ до шести матчей

Встреча завершилась со счетом 4:3

Редакция сайта ТАСС

Вратарь "Северстали" Александр Самойлов © Софья Сандурская/ ТАСС

ТАСС, 23 октября. Череповецкая "Северсталь" со счетом 4:3 в овертайме победила омский "Авангард" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 12 011 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Илья Рейнгардт (24-я минута), Иоаннис Калдис (33, 63) и Александр Скоренов (50). У проигравших отличились Константин Окулов (12), Майкл Маклауд (26) и Максим Лажуа (59).

"Северсталь" продлила победную серию до шести матчей. Последнее поражение команда потерпела 5 октября на выезде от московского ЦСКА (2:3).

Череповецкий клуб занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 24 очками после 18 матчей. "Авангард" располагается на 3-й позиции Восточной конференции, набрав 25 очков после 18 игр. В следующем матче "Северсталь" примет китайский "Шанхай Дрэгонс" 26 октября. "Авангард" днем позднее сыграет дома с магнитогорским "Металлургом".

В другом матче игрового дня уфимский "Салават Юлаев" переиграл новосибирскую "Сибирь" (5:2).

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 19 10 1 1 1 1 0 5 58-38 26 2 "Северсталь" 18 10 1 1 0 0 0 6 53-39 24 3 "Торпедо" 20 8 3 0 0 1 0 8 54-55 23 4 "Шанхай Дрэгонс" 16 7 2 0 3 1 0 3 49-45 22 5 "Динамо" Мн 17 7 1 1 1 2 0 5 52-40 21 6 "Спартак" 17 6 0 3 1 2 0 5 56-55 21 7 ЦСКА 18 9 0 0 2 0 0 7 51-51 20 8 "Динамо" М 16 3 1 5 1 0 0 6 46-46 19 9 СКА 17 5 1 0 1 3 0 7 45-49 16 10 "Лада" 18 4 0 0 1 1 0 12 33-71 10 11 "Сочи" 15 2 0 2 0 2 0 9 31-46 10