"Северсталь" обыграла "Авангард" и продлила серию побед в КХЛ до шести матчей

Встреча завершилась со счетом 4:3
Редакция сайта ТАСС
15:55

Вратарь "Северстали" Александр Самойлов

© Софья Сандурская/ ТАСС

ТАСС, 23 октября. Череповецкая "Северсталь" со счетом 4:3 в овертайме победила омский "Авангард" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 12 011 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Илья Рейнгардт (24-я минута), Иоаннис Калдис (33, 63) и Александр Скоренов (50). У проигравших отличились Константин Окулов (12), Майкл Маклауд (26) и Максим Лажуа (59).

"Северсталь" продлила победную серию до шести матчей. Последнее поражение команда потерпела 5 октября на выезде от московского ЦСКА (2:3).

Череповецкий клуб занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 24 очками после 18 матчей. "Авангард" располагается на 3-й позиции Восточной конференции, набрав 25 очков после 18 игр. В следующем матче "Северсталь" примет китайский "Шанхай Дрэгонс" 26 октября. "Авангард" днем позднее сыграет дома с магнитогорским "Металлургом".

В другом матче игрового дня уфимский "Салават Юлаев" переиграл новосибирскую "Сибирь" (5:2).

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Локомотив"191011110558-3826
2"Северсталь"181011000653-3924
3"Торпедо"20830010854-5523
4"Шанхай Дрэгонс"16720310349-4522
5"Динамо" Мн17711120552-4021
6"Спартак"17603120556-5521
7ЦСКА18900200751-5120
8"Динамо" М16315100646-4619
9СКА17510130745-4916
10"Лада"184001101233-7110
11"Сочи"15202020931-4610
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Металлург"181121110274-4830
2"Ак Барс"181101100550-4525
3"Авангард"18921010566-5025
4"Автомобилист"19821020654-4324
5"Трактор"18620220652-5820
6"Нефтехимик"18621100850-5819
7"Амур"16700300635-3717
8"Барыс"18411320747-5317
9"Адмирал"14411300536-3815
10"Сибирь"17106010935-4915
11"Салават Юлаев"174101101040-5312

  

