НБА отстранила арестованных по делу о незаконных азартных играх

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приняла решение отстранить от исполнения профессиональных обязанностей главного тренера "Портленда" Чонси Биллапса и защитника "Майами" Терри Розье, которые ранее были арестованы по делу о незаконных азартных играх. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В четверг Федеральное бюро расследований арестовало Биллапса, Розье и бывшего помощника главного тренера "Кливленда" Дэймона Джонса.

"Мы находимся в процессе рассмотрения федеральных обвинительных заключений, объявленных сегодня. Терри Розье и Чонси Биллапс немедленно отстраняются от работы в своих командах, и мы продолжим сотрудничать с соответствующими органами. Мы относимся к этим обвинениям со всей серьезностью, а честность игры остается нашим приоритетом", - говорится в сообщении.