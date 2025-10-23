"Автомобилист" обыграл "Трактор" в первом матче после возвращения Голышева
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 5:3 одержал победу над челябинским "Трактором" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "УГМК-Арене" в присутствии 11 333 зрителей.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ярослав Бусыгин (35-я, 59-я минуты), Джесси Блэкер (37), Стефан Да Коста (47) и Никита Шашков (58). У проигравших отличились Руслан Агламзянов (1), Михаил Григоренко (54) и Андрей Светлаков (59).
Первый матч после отбытия дисквалификации провел нападающий "Автомобилиста" Анатолий Голышев, который не отметился результативными действиями. 23 апреля хоккеист был отстранен от участия в матчах чемпионата из-за обнаружения в допинг-пробе запрещенной субстанции. 25 сентября прошли слушания с участием Голышева и представителей Российского антидопингового агентства, по итогам которых хоккеист был дисквалифицирован на полгода с момента обнаружения запрещенного вещества.
"Автомобилист" занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 26 очками по итогам 20 матчей. "Трактор" идет 5-м, набрав 20 очков после 19 встреч. В следующем матче "Автомобилист" 26 октября сыграет в гостях против нижегородского "Торпедо", "Трактор" днем ранее проведет выездную игру с новосибирской "Сибирью".
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
|1
|"Локомотив"
|19
|10
|1
|1
|1
|1
|0
|5
|58-38
|26
|2
|"Северсталь"
|18
|10
|1
|1
|0
|0
|0
|6
|53-39
|24
|3
|"Торпедо"
|20
|8
|3
|0
|0
|1
|0
|8
|54-55
|23
|4
|"Шанхай Дрэгонс"
|16
|7
|2
|0
|3
|1
|0
|3
|49-45
|22
|5
|"Динамо" Мн
|17
|7
|1
|1
|1
|2
|0
|5
|52-40
|21
|6
|"Спартак"
|17
|6
|0
|3
|1
|2
|0
|5
|56-55
|21
|7
|ЦСКА
|18
|9
|0
|0
|2
|0
|0
|7
|51-51
|20
|8
|"Динамо" М
|16
|3
|1
|5
|1
|0
|0
|6
|46-46
|19
|9
|СКА
|17
|5
|1
|0
|1
|3
|0
|7
|45-49
|16
|10
|"Лада"
|18
|4
|0
|0
|1
|1
|0
|12
|33-71
|10
|11
|"Сочи"
|15
|2
|0
|2
|0
|2
|0
|9
|31-46
|10
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
|1
|"Металлург"
|18
|11
|2
|1
|1
|1
|0
|2
|74-48
|30
|2
|"Автомобилист"
|20
|9
|2
|1
|0
|2
|0
|6
|59-46
|26
|3
|"Ак Барс"
|18
|11
|0
|1
|1
|0
|0
|5
|50-45
|25
|4
|"Авангард"
|18
|9
|2
|1
|0
|1
|0
|5
|66-50
|25
|5
|"Трактор"
|19
|6
|2
|0
|2
|2
|0
|7
|55-63
|20
|6
|"Нефтехимик"
|18
|6
|2
|1
|1
|0
|0
|8
|50-58
|19
|7
|"Амур"
|16
|7
|0
|0
|3
|0
|0
|6
|35-37
|17
|8
|"Барыс"
|18
|4
|1
|1
|3
|2
|0
|7
|47-53
|17
|9
|"Адмирал"
|14
|4
|1
|1
|3
|0
|0
|5
|36-38
|15
|10
|"Сибирь"
|17
|1
|0
|6
|0
|1
|0
|9
|35-49
|15
|11
|"Салават Юлаев"
|17
|4
|1
|0
|1
|1
|0
|10
|40-53
|12