"Автомобилист" обыграл "Трактор" в первом матче после возвращения Голышева

Нападающий отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Автомобилиста" Анатолий Голышев © Михаил Синицын/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 5:3 одержал победу над челябинским "Трактором" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "УГМК-Арене" в присутствии 11 333 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ярослав Бусыгин (35-я, 59-я минуты), Джесси Блэкер (37), Стефан Да Коста (47) и Никита Шашков (58). У проигравших отличились Руслан Агламзянов (1), Михаил Григоренко (54) и Андрей Светлаков (59).

Первый матч после отбытия дисквалификации провел нападающий "Автомобилиста" Анатолий Голышев, который не отметился результативными действиями. 23 апреля хоккеист был отстранен от участия в матчах чемпионата из-за обнаружения в допинг-пробе запрещенной субстанции. 25 сентября прошли слушания с участием Голышева и представителей Российского антидопингового агентства, по итогам которых хоккеист был дисквалифицирован на полгода с момента обнаружения запрещенного вещества.

"Автомобилист" занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 26 очками по итогам 20 матчей. "Трактор" идет 5-м, набрав 20 очков после 19 встреч. В следующем матче "Автомобилист" 26 октября сыграет в гостях против нижегородского "Торпедо", "Трактор" днем ранее проведет выездную игру с новосибирской "Сибирью".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 19 10 1 1 1 1 0 5 58-38 26 2 "Северсталь" 18 10 1 1 0 0 0 6 53-39 24 3 "Торпедо" 20 8 3 0 0 1 0 8 54-55 23 4 "Шанхай Дрэгонс" 16 7 2 0 3 1 0 3 49-45 22 5 "Динамо" Мн 17 7 1 1 1 2 0 5 52-40 21 6 "Спартак" 17 6 0 3 1 2 0 5 56-55 21 7 ЦСКА 18 9 0 0 2 0 0 7 51-51 20 8 "Динамо" М 16 3 1 5 1 0 0 6 46-46 19 9 СКА 17 5 1 0 1 3 0 7 45-49 16 10 "Лада" 18 4 0 0 1 1 0 12 33-71 10 11 "Сочи" 15 2 0 2 0 2 0 9 31-46 10