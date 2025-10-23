ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
"Автомобилист" обыграл "Трактор" в первом матче после возвращения Голышева

Нападающий отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил
Редакция сайта ТАСС
16:56

Нападающий "Автомобилиста" Анатолий Голышев

© Михаил Синицын/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 5:3 одержал победу над челябинским "Трактором" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "УГМК-Арене" в присутствии 11 333 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ярослав Бусыгин (35-я, 59-я минуты), Джесси Блэкер (37), Стефан Да Коста (47) и Никита Шашков (58). У проигравших отличились Руслан Агламзянов (1), Михаил Григоренко (54) и Андрей Светлаков (59).

Первый матч после отбытия дисквалификации провел нападающий "Автомобилиста" Анатолий Голышев, который не отметился результативными действиями. 23 апреля хоккеист был отстранен от участия в матчах чемпионата из-за обнаружения в допинг-пробе запрещенной субстанции. 25 сентября прошли слушания с участием Голышева и представителей Российского антидопингового агентства, по итогам которых хоккеист был дисквалифицирован на полгода с момента обнаружения запрещенного вещества.

"Автомобилист" занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 26 очками по итогам 20 матчей. "Трактор" идет 5-м, набрав 20 очков после 19 встреч. В следующем матче "Автомобилист" 26 октября сыграет в гостях против нижегородского "Торпедо", "Трактор" днем ранее проведет выездную игру с новосибирской "Сибирью".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Локомотив"191011110558-3826
2"Северсталь"181011000653-3924
3"Торпедо"20830010854-5523
4"Шанхай Дрэгонс"16720310349-4522
5"Динамо" Мн17711120552-4021
6"Спартак"17603120556-5521
7ЦСКА18900200751-5120
8"Динамо" М16315100646-4619
9СКА17510130745-4916
10"Лада"184001101233-7110
11"Сочи"15202020931-4610
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Металлург"181121110274-4830
2"Автомобилист"20921020659-4626
3"Ак Барс"181101100550-4525
4"Авангард"18921010566-5025
5"Трактор"19620220755-6320
6"Нефтехимик"18621100850-5819
7"Амур"16700300635-3717
8"Барыс"18411320747-5317
9"Адмирал"14411300536-3815
10"Сибирь"17106010935-4915
11"Салават Юлаев"174101101040-5312

  

