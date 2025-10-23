Судья отменил три гола "Балтики" в матче Кубка России с "Локомотивом"

Все мячи были отменены после вмешательства видеоассистентов рефери

Редакция сайта ТАСС

© Виталий Невар/ ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 23 октября. /ТАСС/. Три гола калининградской "Балтики" были отменены по ходу матча шестого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России по футболу против московского "Локомотива".

На 10-й минуте игры Иван Беликов поразил ворота соперника после передачи Сергея Пряхина, но главный судья Павел Шадыханов отменил забитый мяч, поскольку автор голевого паса получал мяч, находясь в офсайде. На 12-й минуте гол забил Пряхин, но его отменили из-за фола в атаке, который был совершен до взятия ворот. Мяч, забитый Кевином Андраде на 52-й минуте, был отменен из-за офсайда.

Все голы "Балтики" отменили после вмешательства видеоассистентов рефери. Счет после третьего отмененного мяча остался 2:0 в пользу "Локомотива".