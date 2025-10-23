В Мексике стартует 20-й этап сезона "Формулы-1"

Заезды пройдут на автодроме имени братьев Родригес

МЕХИКО, 24 октября. /ТАСС/. Программа 20-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Мексики - стартует в пятницу. Соревнования пройдут на автодроме имени братьев Родригес.

Интрига в борьбе за титул накаляется. Еще совсем недавно казалось, что чемпионство разыграют пилоты "Макларена" австралиец Оскар Пиастри и британец Ландо Норрис, но в последних гонках они показывают нестабильные выступления, чем не преминул воспользоваться четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Нидерландец выиграл три гонки из последних четырех и сейчас отстает от лидирующего Пиастри на 40 очков, что за пять этапов до финиша чемпионата вполне реально отыграть. Норрис уступает напарнику 14 очков.

Гран-при Мексики вернулся в календарь чемпионата в 2015 году после 23-летнего перерыва. Первая гонка здесь прошла в 1963 году, однако уже в 1970-м Международная автомобильная федерация не стала продлевать контракт с организаторами Гран-при из-за нареканий к трассе. После реконструкции автодрома этап вернулся в календарь в 1986 году и проводился до 1992 года, после чего вновь был исключен по тем же причинам.

В 2015 году здесь победил уже завершивший карьеру немец Нико Росберг, после чего в Мексике побеждали Ферстаппен (2017-2018, 2021-2023), британец Льюис Хэмилтон (2016, 2019) и испанец Карлос Сайнс - младший (2024). В 2020 году этап не проводился из-за пандемии коронавируса.

Первая часть свободных заездов начнется в пятницу в 21:30 мск, вторая - в ночь на субботу (01:00 мск). В субботу состоится третья свободная практика (20:30 мск), в ночь на воскресенье - квалификация (00:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (23:00 мск).