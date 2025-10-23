Кирильцева и Валгонен унесли на носилках после падений на ЧМ по велотреку

На российскую спортсменку ранее упал кусок потолка в отеле в Сантьяго

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Российских спортсменов Никиту Кирильцева и Валерию Валгонен унесли на носилках после падений во время соревнований на чемпионате мира по велотреку. Турнир проходит в Чили.

Кирильцев упал в полуфинале кейрина, Валгонен - в гонке с выбыванием.

Произошедший инцидент не первый с участием Валгонен за время проведения чемпионата мира. Ранее на спортсменку упал кусок потолка в отеле в Сантьяго.

Чемпионат мира по велотреку завершится 26 октября. Всего на турнире будут разыграны 22 комплекта наград. На главный старт сезона заявилось более 1 тыс. велогонщиков. В их числе пятеро россиян: Валгонен (темповые гонки), Кирильцев, Яна Бурлакова, Екатерина Евланова, и Алина Лысенко (все - спринт). Российские спортсмены в Чили из-за санкций выступают в нейтральном статусе и только в личных гонках.