Кирильцеву диагностировали сотрясение мозга после падения на ЧМ по велотреку

Спортсмен упал в полуфинале кейрина, его унесли с трека на носилках

Никита Кирильцев © REUTERS/ Agustin Marcarian

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Врачи диагностировали россиянину Никите Кирильцеву сотрясение мозга и ушибы мягких тканей в результате падения на чемпионате мира по велотреку. Об этом ТАСС сообщил отец и тренер спортсмена Владимир Кирильцев.

Кирильцев упал в полуфинале кейрина, его унесли с трека на носилках. Позднее главный тренер сборной России Андрей Кубеев сообщил "Спорт-Экспрессу", что спортсмен находится в больнице.

"С Никитой все хорошо, - сказал собеседник агентства. - Переломов нет, головой очень сильно приложился, каска от удара развалилась. Есть сотрясение, ушибы мягких тканей, ободрался. Еще в больнице, но скоро отпустят уже".

В тот же соревновательный день во время гонки на выбывание упала Валерия Валгонен. Кубеев сообщил ТАСС, что у российской спортсменки подозрение на перелом ключицы.

Чемпионат мира по велотреку проходит в Чили и завершится 26 октября. Всего на турнире будут разыграны 22 комплекта наград. На главный старт сезона заявилось более 1 тыс. велогонщиков. В их числе пятеро россиян: Валгонен (темповые гонки), Кирильцев, Яна Бурлакова, Екатерина Евланова и Алина Лысенко (все - спринт). Российские спортсмены из-за санкций выступают в нейтральном статусе и только в личных гонках.