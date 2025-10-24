Ендовицкий считает хорошим знаком возвращение флага белорусским дзюдоистам

Российский дзюдоист верит, что в ближайшее время национальная сборная тоже будет выступать под флагом страны

Редакция сайта ТАСС

Валерий Ендовицкий © Софья Сандурская/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Решение разрешить белорусским дзюдоистом выступать на международных соревнованиях под флагом и гимном страны является хорошим знаком для сборной России. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер Универсиады-2025 в весовой категории свыше 100 кг Валерий Ендовицкий.

Ранее ТАСС сообщал, что исполком Международной федерации дзюдо позволил спортсменам из Белоруссии с 1 июня выступать на турнирах под государственным флагом, с гербом и гимном страны. Российские дзюдоисты на данный момент выступают на международных турнирах под флагом федерации.

"Мы очень ждем возвращения флага и гимна, и Федерация дзюдо России всеми силами старается вернуть их, - сказал Ендовицкий. - В принципе сам факт того, что вернули флаг с гимном сборной Белоруссии - это уже хороший сигнал, и я думаю, что в ближайшее время мы также сможем выступать с нашим флагом".

Ендовицкому 25 лет, также он завоевывал бронзовые и серебряные награды чемпионатов Европы и дважды побеждал на турнирах Большого шлема.