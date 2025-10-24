Капитан "Динамо" Фомин считает, что у команды есть шансы победить "Зенит"

Встреча пройдет 26 октября

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Капитан и полузащитник московского "Динамо" Даниил Фомин сильно расстроился из-за пропуска матча 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом". Об этом Фомин рассказал ТАСС.

В матче 12-го тура РПЛ с грозненским "Ахматом" (2:2) Фомин получил четвертую желтую карточку в сезоне, поэтому он пропустит игру с "Зенитом", которая пройдет в воскресенье в Петербурге и начнется в 17:30 мск.

"Конечно, не очень было ощущение. Когда дали желтую карточку, понял сразу, что раз так, нужно полностью выложиться в том матче с "Ахматом", - сказал Фомин. - Это часть футбола, так получилось, что попадает на матч с "Зенитом". Буду готовиться дальше, потом выезд с "Рубином". Главное, чтобы команда добилась положительного результата. Выиграли у "Крыльев Советов" (4:0) в кубке, позитивные эмоции получили, лучше восстанавливаться. Шансы [на победу в матче с "Зенитом"], конечно, есть, все покажет игра".