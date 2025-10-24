Тренер Мельниковой сомневался в победе гимнастки на ЧМ

Спортсменка выиграла личное многоборье

Редакция сайта ТАСС

© Альберт Стародубцев/ ТАСС

ДЖАКАРТА, 24 октября. /ТАСС/. У тренера российской гимнастки Ангелины Мельниковой Константина Плужникова по ходу финала женского личного многоборья возникали большие сомнения в победе спортсменки на чемпионате мира. Об этом Плужников рассказал ТАСС.

"Мы очень счастливы, что вернулись, и сразу золото, - сказал Плужников. - Молодцы, отработали отлично, мы рады".

"Были очень большие сомнения в победе. Было падение на бревне и ошибка в самом конце [вольных упражнений]. Преимущество над остальными было буквально копеечным. Остались ли у Гели силы на отдельные финалы? Будем искать, я думаю, все будет хорошо, мы справимся", - добавил собеседник ТАСС.

По итогам четырех видов Мельникова набрала 55,066 балла. Она завоевала первую для россиян медаль на чемпионатах мира по спортивной гимнастике с 2021 года. Второй стала американка Лиэнн Вонг (54,966), тройку призеров замкнула китаянка Чжан Цинъин (54,633).

Российские спортсмены завоевали первую медаль на проходящем чемпионате мира. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в Джакарте в нейтральном статусе. Последний раз россияне участвовали в чемпионате мира по спортивной гимнастике в октябре 2021 года, соревнования проходили в японском Китакюсю.

Мельниковой 25 лет. Для нее это вторая золотая медаль в личном многоборье на чемпионатах мира, до этого спортсменка победила на мировом первенстве в 2021 году. Также на ее счету три серебряные и три бронзовые медали чемпионатов мира. На Олимпиаде в Токио Мельникова стала победительницей командного турнира. На тех же соревнованиях спортсменка стала третьей в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Олимпийских играх в Бразилии Мельникова завоевала серебряную награду в командном турнире.