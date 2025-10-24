В World Rowing оценили проведение соревнований в реке с крокодилами

Река Фицрой в Австралии была одобрена для проведения соревнований на Олимпийских играх 2032 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Международная федерация гребного спорта (World Rowing) уведомлена о получении одобрения на проведение соревнований Олимпийских игр 2032 года в реке Фицрой в Австралии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе World Rowing.

Ранее река Фицрой, где водятся крокодилы, предложенная правительством австралийского штата Квинсленд для проведения соревнований во время Олимпиады 2032 года, получила одобрение национальной организации, отвечающей за строительство олимпийских спортивных объектов.

"World Rowing и Международная федерация гребли на байдарках и каноэ (ICF) были уведомлены о недавних заявлениях относительно реки Фицрой в Рокхэмптоне и ее пригодности в качестве места проведения соревнований по классической гребле на байдарках и каноэ на Олимпийских и Паралимпийских играх 2032 года в Брисбене, - говорится в сообщении организации. - На данном этапе World Rowing и ICF еще не получили никакой информации о проводимых в настоящее время технических исследованиях и оценках осуществимости. World Rowing и ICF продолжают уважать и придерживаться процесса оценки, согласованного всеми заинтересованными сторонами".

"Мы по-прежнему полностью привержены тому, чтобы любое место, выбранное для проведения соревнований по классической гребле и на байдарках и каноэ на Олимпийских и Паралимпийских играх, соответствовало техническим стандартам, необходимым для честных и безопасных соревнований", - добавили в организации.