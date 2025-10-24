Чемпионка мира Мельникова в прошлом сезоне думала уйти из гимнастики

Она не видела перспектив возвращения российских спортсменов на международные соревнования

Редакция сайта ТАСС

Ангелина Мельникова © Yong Teck Lim/ Getty Images

ДЖАКАРТА, 24 октября. /ТАСС/. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике 2025 года россиянка Ангелина Мельникова в прошлом сезоне подумывала о завершении карьеры, так как не видела перспектив возвращения на международные старты. Об этом она рассказала журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

"В моей карьере было два сложных периода: это время ковида и время нашей изоляции, которое было сейчас, - рассказала Мельникова. - В прошлом году я думала о том, чтобы завершить спортивную карьеру, но возможность поехать на чемпионат мира вернула меня в гимнастику".

По итогам четырех видов личного многоборья Мельникова стала первой, набрав 55,066 балла. Впервые с 2021 года россиянка завоевала медаль мирового первенства по спортивной гимнастике.

Мельниковой 25 лет. Для нее это вторая золотая медаль в личном многоборье на чемпионатах мира, до этого спортсменка победила на мировом первенстве в 2021 году. Также на ее счету три серебряные и три бронзовые медали чемпионатов мира. На Олимпиаде в Токио Мельникова стала победительницей командного турнира. На тех же соревнованиях спортсменка стала третьей в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Олимпийских играх в Бразилии Мельникова завоевала серебряную награду в командном турнире.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике завершится 25 октября. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в Джакарте в нейтральном статусе. Последний раз россияне участвовали в чемпионате мира по спортивной гимнастике в октябре 2021 года, соревнования проходили в японском Китакюсю.