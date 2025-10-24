Малкин повторил рекорд Хоу по передачам среди игроков старше 39 лет

Форвард "Питтсбурга" сделал 10 результативных передач в первых восьми матчах нового сезона

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин © AP Photo/ Kyusung Gong

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин повторил рекорд канадца Горди Хоу по скорости набора 10 результативных передач со старта сезона для игроков от 39 лет и старше.

39-летний Малкин в первых восьми матчах регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/26 сделал 10 результативных передач. Аналогичный результат был у Хоу в сезоне-1968/69.

Малкин был выбран "Питтсбургом" на драфте НХЛ в 2004 году под общим вторым номером. Всю карьеру в лиге он играет за "Питтсбург", трижды выиграл Кубок Стэнли, дважды становился обладателем приза "Арт Росс трофи", присуждаемого лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. В составе сборной России дважды выигрывал золото чемпионата мира, также в его активе две серебряные и три бронзовые медали мировых первенств.