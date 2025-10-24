Непогода застала российских альпинистов на высоте 7,5 тыс. м в Непале

По словам вице-президента Федерации альпинизма России Александра Пятницина, группа медленно идет вниз

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Группа российских альпинистов, находящаяся на одной из горных вершин в Непале, медленно и аккуратно спускаются вниз. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что альпинисты застряли на вершине Манаслу в Непале и не могут спуститься с высоты 8 163 м уже несколько дней.

"Они находятся где-то на высоте 7 500 - 7 600 м, они не застряли. Они аккуратно и медленно идут вниз, - сказал Пятницин. - Баллоны с кислородом есть, все здоровы. Группа из пяти человек".

"Спасатели пока навстречу к ним не выходили. Это не лавиноопасное место, там просто сейчас плохая видимость. Поэтому они идут аккуратно. В группе все здоровы, связь с ними устойчивая. Шутят, улыбаются", - добавил он.

Ранее основатель клуба "Эльбрус эксперт" Сергей Сотников рассказал ТАСС, что группа российских альпинистов впервые поднялась на гималайскую вершину Манаслу (8 163 м) по новому маршруту.