Гимнастка Мельникова завоевала золото чемпионата мира в опорном прыжке

Она выиграла вторую золотую награду на турнире в Джакарте

Ангелина Мельникова © AP Photo/ Dita Alangkara

ДЖАКАРТА, 24 октября. /ТАСС/. Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль чемпионата мира в опорном прыжке. Соревнования проходят в Джакарте.

Мельникова показала результат 14,466 балла. Второе место заняла канадка Лия-Моника Фонтейн (14,033 балла), третье - американка Джоселин Роберсон (13,983). Россиянка Анна Калмыкова стала шестой (13,199).

Мельниковой 25 лет, она завоевала вторую золотую награду на текущем турнире, ранее она победила в личном многоборье. Мельникова стала трехкратной чемпионкой мира, также на ее счету три серебряные и три бронзовые медали мировых первенств.

На Олимпиаде в Токио Мельникова стала победительницей командного турнира. На тех же соревнованиях спортсменка стала третьей в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Олимпийских играх в Бразилии Мельникова завоевала серебряную награду в командном турнире.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике завершится 25 октября. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в Джакарте в нейтральном статусе. Последний раз россияне участвовали в чемпионате мира по спортивной гимнастике в октябре 2021 года, соревнования проходили в японском Китакюсю.