В МОК объяснили санкции к Индонезии заботой о спортсменах

Международный олимпийский комитет рекомендовал запретить проводить международные соревнования в стране

Редакция сайта ТАСС

© ZUMA Press Wire via Reuters Connect

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Рекомендация исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) запретить Индонезии проводить международные соревнования связана с заботой о карьере спортсменов. Такое мнение на Международном форуме по честности в спорте высказал член исполкома организации, президент Международной федерации конного спорта Ингмар Де Вос.

В среду МОК рекомендовал спортивным федерациям лишить Индонезию права на проведение международных турниров после инцидента с невыдачей виз израильским гимнастам для участия в чемпионате мира. Кроме того, МОК прервал переговоры с Национальным олимпийским комитетом Индонезии о проведении на территории страны Олимпийских игр в 2036 году, а также других мероприятий под эгидой организации.

"Все спортсмены имеют право на участие в соревнованиях независимо от того, из какой они страны. Поэтому мы не можем игнорировать то, как повели себя в этой ситуации местные власти, - сказал Де Вос. - У спортсменов только одна карьера, и иногда она бывает достаточно короткой. И нам нужно гарантировать, что они смогут участвовать в соревнованиях. Задача же властей заключается в выдаче виз и разрешении спортсменам и их представителям приехать на соревнования".

"Международные спортивные организации должны быть уверенными в том, что допуск спортсменов на соревнования будет им разрешен. Если такого нет, нам необходимо собраться с силами, чтобы отзывать проведение соревнований. Поэтому я приветствую решение исполкома, принятое на этой неделе. Но мы сожалеем о том, что ситуация усложнилась таким образом", - добавил он.