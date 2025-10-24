Колесников и Чикунова выступят на чемпионате Белоруссии по плаванию
08:55
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Сборная России по плаванию выступит на открытом чемпионате Белоруссии в Минске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации водных видов спорта России.
Россию на соревнованиях представят чемпионы мира Климент Колесников, Мирон Лифинцев, Егор Корнев, Дарья Клепикова, рекордсменка мира в плавании на 200 м брассом Евгения Чикунова и другие.
Чемпионат Белоруссии пройдет с 19 по 23 ноября.