"Важный и любимый". В Магнитогорске стартует Гран-при по фигурному катанию

В стартующем сезоне будет пять этапов серии

Аделия Петросян © Петр Ковалев/ ТАСС

ТАСС, 24 октября. Российская серия Гран-при по фигурному катанию стартует в субботу этапом в Магнитогорске. Соревнования проходят с 2022 года, когда Международный союз конькобежцев отстранил российских фигуристов от участия в международных турнирах.

Спустя четыре с лишним года можно констатировать, что решение Федерации фигурного катания на коньках России поднять статус прототипа серии - этапов Кубка России - было прозорливым и выверенным. Соревнования проводятся в самых разных уголках России и неизменно вызывают внимание зрителей и болельщиков.

"Годами расстраиваться нельзя, это не про нас. Мы работаем, тренируемся, улучшаемся, учим многооборотные элементы, стараемся их делать. Но, конечно, ужасно, что мы дисквалифицированы до сих пор, - сказала ТАСС в преддверии старта серии заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. - Я надеюсь, что нас это не погубит. Российская серия Гран-при - это очень важные соревнования, они готовят всех спортсменов к новому сезону. А мы все внимательно смотрим, как кто готов, кто что выучил, у кого какая программа, кто может рассчитывать на попадание в основной состав сборной команды. Соревнования очень любимы и участниками, и тренерами, и зрителями".

В стартующем сезоне этапов будет пять - эстафету у Магнитогорска берет Красноярск, третий пройдет в Казани, четвертый - в Москве, заключительный - в Омске. А финал серии состоится в начале марта в Челябинске - сразу после Олимпиады в Италии, куда от России поедут всего два фигуриста - Аделия Петросян и Петр Гуменник, победители прошлогодней серии Гран-при.

Международный союз конькобежцев допустил к отбору лишь двух одиночников. Парам и танцорам в этой возможности было отказано без объяснения причин. Сильнейшими по итогам российской серии стали пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцоры Василиса Кагановская и Максим Некрасов.

Состав участников этапа в Магнитогорске

Гуменник планирует выступить на этапах в Москве и Омске, а вот Петросян стартует с этапа в Магнитогорске, и, безусловно, станет его фавориткой. Также немалый интерес зрителей будет прикован к еще одной представительнице команды тренера Этери Тутберидзе - Дине Хуснутдиновой, которая переехала к специалисту в августе из Татарстана. Спустя два сезона после серьезной травмы на лед вернулась Мария Захарова, в планах у девушки четверной тулуп. В числе участниц также Ксения Синицына - победительница чемпионата Москвы, Анна Фролова, Ксения Гущина и Елизавета Куликова - призеры этапов серии Гран-при, и другие спортсменки. Год назад в Магнитогорске на первом этапе Фролова стала победительницей, Гущина - второй, Синицына - третьей.

У мужчин прошлогоднюю тройку призеров первого этапа возглавил призер Олимпийских игр Марк Кондратюк, он снова начнет выступление в серии с Магнитогорска. Конкуренцию ему попробуют составить серебряный призер прошлогоднего этапа Роман Савосин, а также победитель чемпионата России по прыжкам Николай Угожаев. Также в числе участников первый чемпион России по прыжкам Григорий Федоров, победитель чемпионата Москвы прошлого сезона Егор Рухин, серебряный призер чемпионата Европы - 2020 Артур Даниелян. Отдельное внимание - на Игоря Ефимчука, 26-летнего фигуриста, вернувшегося на лед спустя семь лет. Спортсмен завершал карьеру, выступал в шоу, но с апреля начал подготовку к новому сезону и теперь готовится состязаться с сильнейшими.

В лидерах у пар - Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, которые в межсезонье перешли из тренерского штаба Этери Тутберидзе с тренером Алексеем Тихоновым в школу "Наши надежды" Татьяны Навки. А также Елизавета Осокина с Артемом Грицаенко и Юлия Артемьева с Алексеем Брюхановым - представители пермской школы парного катания. Артемьева и Брюханов пропустили прошлый сезон из-за проблем со здоровьем у партнерши, но пара получила медицинский допуск, вернулась и уже успела блеснуть на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге, где завоевали бронзу. Год назад победителями этапа стали Осокина и Грицаенко, вторыми были Мухортова и Евгеньев, третьими - Анна Блинникова и Алексей Карпов, которые также снова выступят в Магнитогорске.

У танцоров основные претенденты на победу этапа - обладатели Гран-при прошлого сезона Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Дуэт начал сезон с победы на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге, где вторыми стали еще одни участники магнитогорского этапа и их товарищи по тренерскому штабу Анжелики Крыловой - Анна Коломенская и Артем Фролов. Бой на старте сезона им готовы дать харизматичные Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, Софья Шевченко и Андрей Ежлов, Елизавета Шичина и Павел Дрозд.

В субботу фигуристы представят короткие программы, в воскресенье - произвольные.