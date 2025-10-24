Гимнастка Мельникова завоевала третью медаль на чемпионате мира в Джакарте

Она стала второй в упражнениях на брусьях

Редакция сайта ТАСС

Ангелина Мельникова © Yong Teck Lim/ Getty Images

ДЖАКАРТА, 24 октября. /ТАСС/. Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала третью медаль на чемпионате мира в Джакарте, выиграв серебро в упражнениях на брусьях.

Россиянка показала результат 14,500 балла. Победу одержала представительница Алжира Кайлия Немур (15,566 балла). Третьей стала китаянка Ян Фаньюйвэй, также набравшая 14,500 балла, но уступившая Мельниковой по дополнительным показателям. Россиянка Лейла Васильева стала шестой (14,066).

Ранее 25-летняя Мельникова победила в личном многоборье, а также стала первой в опорном прыжке. На турнире в Джакарте гимнастка стала трехкратной чемпионкой мира, также на ее счету три серебряные и три бронзовые медали мировых первенств.

На Олимпиаде в Токио Мельникова стала победительницей командного турнира. На тех же соревнованиях спортсменка стала третьей в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Олимпийских играх в Бразилии Мельникова завоевала серебряную награду в командном турнире.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике завершится 25 октября. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в Джакарте в нейтральном статусе. Последний раз россияне участвовали в чемпионате мира по спортивной гимнастике в октябре 2021 года, соревнования проходили в японском Китакюсю.