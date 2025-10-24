Экс-диетолог Роналду рассказал, что можно есть на ночь

По мнению нутрициолога, спортсменам желательно потреблять углеводы перед сном

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Есть на ночь нежелательно, но определенные продукты могут способствовать хорошему сну. Об этом в интервью ТАСС рассказал нутрициолог московского футбольного клуба ЦСКА, бывший диетолог клуба "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду, Хосе Блеса.

"Это, скорее, нежелательно, - сказал Блеса про употребление пищи перед сном. - Наше тело, наш организм к этому не подготовлен. Особенно если это тяжелая пища, на переваривание которой организму требуется много энергии и времени, - например, пицца, гамбургер, жареная картошка. Но есть и другие виды пищи - продукты, которые способствуют хорошему сну. Или вот, углеводы - они очень полезны в процессе восстановления. В целом нужно отличать спортивный рацион и обычный. Наши игроки потребляют большое количество углеводов перед сном, чтобы они работали на восстановление организма. А уже после восстановления наступает сон. Поэтому для спортсменов потреблять углеводы перед сном даже желательно".