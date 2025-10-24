Экс-диетолог Роналду рассказал, какие действия помогут похудеть

По словам нутрициолога, очень важно вести здоровый образ жизни

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Для похудения необходимо не только правильно питаться, но и вести активный образ жизни. Об этом в интервью ТАСС рассказал нутрициолог московского футбольного клуба ЦСКА, бывший диетолог "Аль-Насра", за который выступает Криштиану Роналду, Хосе Блеса.

Ранее Блеса рассказал ТАСС, что качественно выпеченный хлеб может приносить пользу организму при похудении.

"Главная ошибка многих людей - дефицит движения, - сказал Блеса. - Надо двигаться, вести активный образ жизни. И это нужно не для эстетики, не для того, чтобы выглядеть красиво, иметь рельефы, - это важно, чтобы быть здоровым человеком. Тело человека, который мало двигается, отвечает на питание отличным образом от того, как реагирует тело активного здорового человека. Поэтому, прежде чем говорить о питании, скажите им, чтобы они тренировались. А во втором интервью мы уже поговорим о рационе".