Фигуристка Базылюк недовольна тем, как победила на юниорском этапе Гран-при

Она опередила серебряного призера соревнований на 0,01 балла

Фигуристка Маргарита Базылюк © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 24 октября. /ТАСС/. Победительница юниорского этапа Гран-при в Магнитогорске Маргарита Базылюк осталась недовольна своим выступлением, так как на тренировках прокат программы получался лучше. Об этом она рассказала журналистам после выступления.

Базылюк выиграла соревнования, набрав 197,87 балла. Второй стала Виктория Стрельцова (197,86 балла), третьей - Агата Петрова (189,98).

"Недовольна. На тренировках получалось лучше, выкатывала нормально. На самом деле очень сильно переживала. Успокоил Даниил Маркович [Глейхенгауз] - сказал, что надо любить фигурное катание и кататься в удовольствие, и я постаралась, - рассказала Базылюк. - Я хотела просто скатать чисто программу, но, конечно, рада [победе]".

Базылюк обошла Стрельцову на одну сотую балла, но не заостряет на этом внимание. "Я чаще всего вообще не обращаю внимания на баллы, я смотрю только на прокат. Я даже не знаю, сколько должно быть баллов, если честно", - отметила Базылюк.