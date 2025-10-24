Фигуристка Стрельцова расстроена серебром на этапе Гран-при

Спортсменка уступила победительнице 0,01 балла

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 24 октября. /ТАСС/. Фигуристка Виктория Стрельцова расстроена, что не смогла вырваться с десятого на первое место на юниорском этапе Гран-при в Магнитогорске. Об этом она рассказала журналистам.

Стрельцова завоевала на турнире серебряную награду, уступив Маргарите Базылюк 0,01 балла. После короткой программы Стрельцова занимала десятое место.

"Ожидала, что получится [подняться на пьедестал после того, как стала десятой в короткой программе], но обидно, что с тулупа упала. Можно было бы выступить лучше, - рассказала Стрельцова. - Очень расстроилась, что в короткой программе не получился аксель, так была бы выше. Я одновременно рада, что смогла подняться после короткой программы, но обидно, что сделала все и не стала первой".

Фигуристка отметила, что в Магнитогорске ей легко выступать: "Выходить на лед в Магнитогорске было проще, чем на предыдущих турнирах. Здесь были зрители - они очень поддерживают, с ними легче каталось".