Ольховский считает, что Мирра Андреева провалила конец сезона

Теннисистка не смогла отобраться на Итоговый турнир WTA

Редакция сайта ТАСС

Мирра Андреева © AP Photo/ Andy Wong

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева сыграла неудачно в конце сезона, поэтому не смогла отобраться на Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Ранее представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Токио и последней отобралась на Итоговый турнир WTA.

"Конечно, еще месяц назад трудно было предположить, что Мирра растеряет все свое преимущество и соперницы ее обгонят, - сказал Ольховский. - Конец сезона она, прямо скажем, провалила, проиграла много матчей, проявляла негативные эмоции. Возможно, сказалось давление, которое на нее оказывается из-за высоких ожиданий, трудно сказать, что с ней произошло".

"Рыбакина, наоборот, конец сезона провела очень бодро. Сейчас она показывает очень хороший теннис, и ни у кого не вызывает сомнений то, что она заслуженно попала на Итоговый турнир. В конце сезона она точно играла сильнее Андреевой", - добавил собеседник агентства.

Итоговый турнир WTA проводится на покрытии "хард" и пройдет с 1 по 8 ноября в Саудовской Аравии. Его призовой фонд - $15,5 млн. В соревнованиях в одиночном разряде принимают участие восемь теннисисток набравших наибольшее количество очков за сезон. В прошлом году победительницей Итогового турнира WTA стала американка Коко Гауфф.

На турнире Андреева вместе с соотечественницей Дианой Шнайдер примет участие в парном разряде. Также там сыграет россиянка Вероника Кудерметова вместе с бельгийкой Элизе Мертенс.