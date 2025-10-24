Российский тхэквондист Аюкаев завоевал серебро чемпионата мира
Редакция сайта ТАСС
12:03
ПЕКИН, 24 октября. /ТАСС/. Российский тхэквондист Рафаиль Аюкаев завоевал серебряную награду чемпионата мира в весовой категории свыше 87 кг. Соревнования проходят в китайском Уси.
В финальном поединке Аюкаев проиграл представителю Южной Кореи Кан Сан Хёну.
28-летний Аюкаев является чемпионом России, победителем Универсиады и первенства Европы.
Чемпионат мира по тхэквондо в Уси завершится 30 октября. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.