В петербургском ГУ МВД не увидели нарушения закона со стороны Клаудиньо

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев ранее направлял обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания Клаудиньо после ухода из "Зенита"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не смогло подтвердить информацию о нарушении законодательства со стороны бывшего футболиста петербургского "Зенита" Клаудиньо. Об этом сообщается в документе, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

В августе футболист, имеющий гражданство РФ, заявил порталу Flashscore, что хотел уйти из петербургского клуба после начала специальной военной операции, но "Зенит" не отпускал его. Также он отметил, что в России чувствовал себя после этого некомфортно. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев написал обращение в Генпрокуратуру с просьбой дать правовую оценку высказываниям футболиста. Позднее Клаудиньо заявил "Спорт-Экспрессу", что его слова были интерпретированы неверно.

"По результатам рассмотрения сообщаем, что в процессе проверки выявлены размещенные в свободном доступе публикации в российской газете "Спорт-Экспресс" от 22.08 и 06.09, содержащие интервью с Клаудио Л., которые являются журналистским изложением сказанных им слов. Видеоматериалов и иных свидетельств публичных высказываний, содержащих признаки дискредитации органов государственной власти или Вооруженных сил Российской Федерации, в открытом доступе не обнаружено. Опросить самого Клаудио Л. по указанным обстоятельствам не представилось возможным, так как он является игроком футбольного клуба "Аль-Садд". Фактов совершения противоправных деяний на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в период его трудовой деятельности не зафиксировано. Таким образом, информация о нарушении законодательства Российской Федерации на настоящий момент объективного подтверждения не получила, оснований для применений к нему мер воздействия не усматривается", - говорится в заявлении.

Клаудиньо выступал за "Зенит" с 2021 по 2024 год, проведя за команду 104 игры в различных турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и 26 голевыми передачами. Вместе с клубом футболист трижды выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также один раз стал победителем кубка страны. По итогам сезона-2021/22 бразильского хавбека признали лучшим футболистом Российской премьер-лиги. В феврале 2023 года президент России Владимир Путин предоставил Клаудиньо российское гражданство.