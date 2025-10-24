Трутнев: нестабильная мировая политика сказывается на работе РСБИ

По его словам, спортсмены сталкиваются с трудностями в участии в соревнованиях

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Нестабильность мировой политики влияет на работу Российского союза боевых искусств (РСБИ), спортсмены сталкиваются с трудностями в участии в соревнованиях. Об этом заявил сопредседатель РСБИ, заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Нестабильность мировой политики и стремление ряда стран во что бы то ни стало нанести ущерб России сказываются и на работе РСБИ. Мы сталкиваемся с препятствиями в участии в соревнованиях, а в некоторых случаях с недоброжелательным и предвзятым отношением", - сказал он на конференции РСБИ.

Трутнев считает, что необходимо укреплять сотрудничество с другими странами. "[Необходимо] развивать, совершенствовать совместные форматы, добиваясь того, чтобы мы вместе стали сильнее, стала сильнее Россия", - отметил он.

По словам Трутнева, Российский союз боевых искусств существует уже 20 лет, за это время 17 тыс. воспитанников стали мастерами спорта, почти 2 тыс. человек - мастерами спорта международного класса. Из них более 500 спортсменов стали чемпионами Европы, около 400 атлетов - чемпионами мира.

Российский союз боевых искусств создан в июне 2005 года. Возникновение РСБИ стало ответом на требование времени: движение боевых искусств в нашей стране стало самым массовым спортивным направлением с высокой социальной значимостью.

На сегодняшний день РСБИ объединяет 75 всероссийских спортивных федераций и организаций, которые представляют различные стили и направления боевых искусств и спортивных единоборств. Ежегодно Российский союз боевых искусств проводит сотни мероприятий, а также является инициатором и учредителем целого ряда крупных проектов.