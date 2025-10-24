Никита Нагорный допустил, что в этом году примет участие в соревнованиях

Ранее он неофициально завершил профессиональную карьеру

Никита Нагорный © Сергей Булкин/ ТАСС

КАЗАНЬ, 24 октября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный допускает возможность своего возвращения на соревнования в 2025 году. Об этом он рассказал ТАСС на полях Всероссийской научно-практической конференции "Состояние, проблемы и пути совершенствования спортивной и оздоровительной тренировки в гимнастике, танцевальном спорте и фитнесе" в Казани.

С октября 2024 года Нагорный занимает пост вице-президента Федерации гимнастики России. В июне он неофициально завершил профессиональную карьеру.

"Я очень хочу выступить в этом году, хочется пару снарядов. Но нужно понимать, что сегодня я работаю на трех работах, свободного времени для того, чтобы нормально подготовиться, нет, но желание выступить, безусловно, имеется очень большое. Желание и идея в этом году где-то выступить у меня есть, получится или нет - пока не знаю", - сказал Нагорный.

Нагорному 28 лет, на Олимпийских играх в Токио он выиграл золото в командном турнире, а также завоевал две бронзовые медали - в личном многоборье и на перекладине. На его счету также олимпийское серебро командного турнира 2016 года. Нагорный является трехкратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы.