Российские футболистки победили команду Северной Македонии

Товарищеский матч завершился со счетом 2:0

Игроки сборной России © Егор Алеев/ ТАСС

ТАСС, 24 октября. Женская сборная России по футболу со счетом 2:0 обыграла команду Северной Македонии в товарищеском матче. Игра прошла в Струмице.

Забитыми мячами отметились Полина Юкляева (10-я минута) и Азалия Зальмиева (90+4).

Ранее в пятницу женская молодежная сборная России одержала победу над сверстницами из Северной Македонии (2:1). Повторные товарищеские игры пройдут 27 октября.

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах.