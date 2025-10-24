Российские футболистки победили команду Северной Македонии
Редакция сайта ТАСС
14:06
ТАСС, 24 октября. Женская сборная России по футболу со счетом 2:0 обыграла команду Северной Македонии в товарищеском матче. Игра прошла в Струмице.
Забитыми мячами отметились Полина Юкляева (10-я минута) и Азалия Зальмиева (90+4).
Ранее в пятницу женская молодежная сборная России одержала победу над сверстницами из Северной Македонии (2:1). Повторные товарищеские игры пройдут 27 октября.
Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах.