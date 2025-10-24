Федотов рассказал, что аксель стал проблемой на Гран-при в Магнитогорске

Фигурист выиграл второй этап юниорского Гран-при с результатом 240,11 балла

Редакция сайта ТАСС

Арсений Федотов © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 24 октября. /ТАСС/. Победитель юниорского этапа Гран-при России в Магнитогорске Арсений Федотов остался доволен в своем выступлении всем, кроме тройного акселя. Об этом он рассказал журналистам после выступления.

Федотов выиграл второй этап серии с результатом 240,11 балла, второе место занял Алдар Самбуев (226,28), третьим стал Михаил Алексахин (217,56).

"Я рад. Все хорошо, кроме акселя - на этом турнире он не получался. Перед произвольной программой на основной арене была тренировка, и мне вроде удалось его стабилизировать. А на короткую вышел в первый раз на этот лед, и что-то не пошло. Не знаю почему, думаю, просто так все совпало", - рассказал Федотов.

На вопрос, не сказался ли размер хоккейной "Арены-Металлург", где проходит Гран-при, на выступлении, Федотов ответил: "Знаю, что здесь арена меньше. Но я стараюсь на центре льда прыгать, поэтому вообще не заметил разницы".