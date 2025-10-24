Биатлонистку Симон приговорили к трем месяцам условного заключения за кражу

Также на спортсменку был наложен штраф в размере €15 тыс.

ПАРИЖ, 24 октября. /ТАСС/. Многократная победительница чемпионатов мира по биатлону и призер Олимпийских игр француженка Жюлья Симон приговорена к трем месяцам тюремного заключения условно по делу о мошенничестве с банковской картой. Об этом сообщила газета L'Equipe.

Также спортсменка должна будет заплатить штраф в размере €15 тыс.

В июле 2023 года радиостанция RMC Sport сообщила, что Симон заподозрили в использовании не принадлежащих ей банковских карт для совершения покупок в интернет-магазинах. Инцидент произошел летом 2022 года на международном фестивале Blink в Норвегии. На Симон подали две жалобы, одну из которых написала партнерша француженки по национальной команде олимпийская чемпионка 2022 года Жюстин Бреза-Буше. Вторая жалоба поступила от неназванного сотрудника сборной Франции. Ущерб пострадавшим оценивается в сумму более €1 тыс. Симон ранее отвергала обвинения.

В октябре 2023 года Симон задержали для дачи показаний по делу о мошенничестве, краже и злоупотреблении служебным положением. Позднее ее отпустили после допроса.

Симон 29 лет. На ее счету 10 золотых медалей чемпионатов мира. Также француженка является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в смешанной эстафете. В сезоне-2022/23 спортсменка стала обладательницей Кубка мира.