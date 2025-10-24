Фигурист Самбуев рассказал, что хотел "прибить" себя за ошибку на Гран-при

Спортсмен упал с вращения во время проката произвольной программы на юниорском этапе в Магнитогорске

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 24 октября. /ТАСС/. Фигурист Алдар Самбуев корит себя за падение во время проката произвольной программы на этапе юниорского Гран-при в Магнитогорске. Об этом он рассказал журналистам после выступления.

Победителем второго этапа серии стал Арсений Федотов, набравший 240,11 балла. Второе место занял Самбуев (226,28), третьим стал Михаил Алексахин (217,56).

"Если честно, я очень доволен, хотя прямо во время программы, когда упал с вращения, были мысли о том, что надо себя "прибить" за такое. Было очень сложно перед программой - я не мог стоять на месте, мне нужно было куда-то идти, что-то делать, руки тряслись. Было очень тревожно, я думал - ну зачем мне это, это так неприятно, зачем себя мучить? Зато, когда вышел с проката, было настолько приятное ощущение, настолько легко и спокойно. Выдохнул и поймал ощущение - все-таки я люблю и фигурное катание, и спорт, и прокаты. Фигурное катание приносит мне удовольствие. Но я все время сомневаюсь в этом, когда выхожу на старт, а потом я уверен, что это то, что мне нужно. И это все время повторяется", - сказал Самбуев.

"У меня бурятские корни. Дедушка и бабушка по папиной линии буряты. У меня есть брат, он раньше показывал очень хорошие результаты в фигурном катании, но сейчас его "подкосил" футбол, он им слишком интересуется, - отметил Самбуев. - Меня не подкосит, потому что я слаб в футболе. Я очень хочу себя представить в будущем успешным фигуристом. Когда сплю, мне часто снятся сны про успешное будущее, и оно связано с фигурным катанием".

"Понимал, что за Федотовым не угнаться"

Самбуев перед прокатом решил отказаться от четверного лутца и сосредоточился на исполнении тройных акселей, но это было чревато ошибкой.

"Первое место после короткой программы не давило, я понимал, что за Арсением мне не угнаться, все-таки он слишком мощный. Давило то, что я катался с лутцем и очень хотел его сделать на соревнованиях. На разминке тоже сделал, и до последнего сомневался, как ехать. Сказал тренеру - смотрим на остальных, решаем, как катать по их прокатам, не считая Арсения, и тех, кто стабильно прыгает четверные. Все-таки решили ехать с акселями, но я понимал, что могу из-за того, что убрал лутц, из-за переживаний накосячить и на обычных элементах, которые делаю стабильно. Ну так и получилось - я сорвал самое стабильное вращение", - сказал Самбуев.

Фигурист катается под написанную Виктором Цоем песню "Кукушка" в исполнении Ярослава Дронова (Shaman). Программу спортсмену поставил Артем Федорченко.

"Выбирал, если честно, не я - это заслуга тренера и родителей. Я очень люблю Цоя, на гитаре что-то сам брынькаю. Приятно слушать его песни. И тут мне сказали, под "Кукушку" катаешься, я обрадовался. Потом мне говорят - под Шамана. Я, такой - ну ладно, и поехал. Эту программу я катаю второй сезон, она очень подходит родителям и тренеру - я катаю для них. Почему оставил программу на новый сезон? Честно - денег не хватило, дорого все-таки", - отметил фигурист.

Следующим этапом для Самбуева будет Гран-при Красноярска.