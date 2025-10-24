Игроки "Серик Беледиеспор" бойкотируют тренировки из-за невыплаты зарплат

СТАМБУЛ, 24 октября. /ТАСС/. Футболисты турецкого клуба "Серик Беледиеспор" не приходят на тренировки из-за невыплаты зарплат. Об этом сообщает издание Lider Antalya.

Игроки команды ждут выплат до ноября, после чего планируют отправить клубу уведомления о расторжении контрактов. Футболисты не получают зарплату на протяжении восьми недель.

В середине июня владельцем "Серик Беледиеспор" стал бывший инвестор обанкротившегося футбольного клуба "Химки" Туфан Садыгов. Главным тренером команды является Сергей Юран, в клубе выступают россияне Кирилл Гоцук, Дмитрий Тихий и Илья Берковский.