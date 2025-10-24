Могильный не будет присутствовать на церемонии включения в Зал хоккейной славы

Мероприятие пройдет 10 ноября в Торонто

Александр Могильный © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

ОТТАВА, 24 октября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион, победитель чемпионата мира и обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный не будет лично присутствовать на церемонии включения в Зал хоккейной славы. Об этом на своей странице в X сообщила глава пресс-службы Зала славы Келли Масси.

Могильный выступит с речью, которая будет транслироваться во время церемонии. Мероприятие пройдет 10 ноября в Торонто.

О включении Могильного в Зал хоккейной славы в Торонто стало известно 24 июня. Он входил в число номинантов на попадание в него с 2009 года. Могильному 56 лет. Он является олимпийским чемпионом (1988), чемпионом мира (1989) и обладателем Кубка Стэнли (2000). В Национальной хоккейной лиге выступал за "Баффало", "Ванкувер", "Нью-Джерси" и "Торонто". В составе московского ЦСКА он стал трехкратным чемпионом СССР.

В прошлом году в Зал славы был введен Павел Дацюк. Из отечественных хоккеистов туда ранее вошли Владислав Третьяк (1989), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Федоров (2015), Сергей Макаров (2016), Александр Якушев (2018), Сергей Зубов (2019). Кроме того, в 1974 году в Зал хоккейной славы был введен советский тренер Анатолий Тарасов.

Членов Зала хоккейной славы выбирает комитет, состоящий из 18 человек. Туда могут попасть игроки, судьи и другие значимые персоны. Последняя категория включает в себя тренеров, менеджеров, комментаторов, владельцев команд и других людей, принимающих участие в развитии хоккея.

Из хоккеистов в 2025 году в Зал славы будут введены обладатель Кубка Стэнли 2011 года в составе "Бостона" словацкий защитник Здено Хара, олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка мира канадский нападающий Джо Торнтон, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Канады защитник Данкан Кит. Также в Зал славы войдут трехкратная олимпийская чемпионка канадка Дженнифер Боттерилл и олимпийская чемпионка в составе сборной США Брианна Деккер.