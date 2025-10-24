Во Франции клуб отказался лететь на матч из-за непогоды в городе соперника

Матч "Бастия" - "Лаваль" должен был состояться 24 октября

ПАРИЖ, 24 октября. /ТАСС/. Матч 11-го тура второго по силе дивизиона чемпионата Франции по футболу "Бастия" - "Лаваль" отменен из-за нежелания гостевой команды лететь в город соперника в связи с неблагоприятными погодными условиями у принимающей стороны. Об этом сообщила пресс-служба Профессиональной футбольной лиги - руководящего органа национального первенства.

Игра была запланирована на 24 октября. Вскоре этот инцидент будет рассмотрен соответствующей комиссией.

"Лаваль" занимает 17-е место в турнирной таблице с 8 очками, "Бастия" идет на 18-й позиции, набрав 4 очка.