"Торпедо" проиграло "Ладе" в 1100-м матче в КХЛ

Тольяттинская команда одержала победу в серии буллитов

ТАСС, 24 октября. "Торпедо" со счетом 2:3 после буллитов проиграло тольяттинской "Ладе" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который стал для нижегородского клуба 1100-м в турнире.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Чивилев (5-я минута) и Георгий Белоусов (43). У проигравших отличились Андрей Белевич (15) и Шэйн Принс (40). Единственная успешная попытка в серии буллитов на счету Белоусова.

"Лада" прервала серию из четырех поражений в КХЛ. Предыдущую победу команда одержала 10 октября дома над новосибирской "Сибирью" (4:2). После этого клуб в гостях уступил "Адмиралу" из Владивостока (1:6), хабаровскому "Амуру" (0:3) и "Торпедо" (3:5), а также на своем льду проиграл минскому "Динамо" (0:4).

"Торпедо" занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции с 24 очками после 21 матча. "Лада" располагается на 10-й строчке, набрав 12 очков в 19 играх. В следующем матче "Торпедо" 26 октября примет екатеринбургский "Автомобилист", "Лада" 28 октября проведет гостевую встречу с ярославским "Локомотивом".

В другом матче игрового дня казахстанский "Барыс" дома переиграл "Амур" (3:1).

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 19 10 1 1 1 1 0 5 58-38 26 2 "Северсталь" 18 10 1 1 0 0 0 6 53-39 24 3 "Торпедо" 21 8 3 0 1 1 0 8 56-58 24 4 "Шанхай Дрэгонс" 16 7 2 0 3 1 0 3 49-45 22 5 "Динамо" Мн 17 7 1 1 1 2 0 5 52-40 21 6 "Спартак" 18 6 0 3 1 2 0 6 56-60 21 7 "Динамо" М 17 4 1 5 1 0 0 6 51-46 21 8 ЦСКА 18 9 0 0 2 0 0 7 51-51 20 9 СКА 17 5 1 0 1 3 0 7 45-49 16 10 "Лада" 19 4 0 1 1 1 0 12 36-73 12 11 "Сочи" 15 2 0 2 0 2 0 9 31-46 10