"Торпедо" проиграло "Ладе" в 1100-м матче в КХЛ
ТАСС, 24 октября. "Торпедо" со счетом 2:3 после буллитов проиграло тольяттинской "Ладе" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который стал для нижегородского клуба 1100-м в турнире.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Чивилев (5-я минута) и Георгий Белоусов (43). У проигравших отличились Андрей Белевич (15) и Шэйн Принс (40). Единственная успешная попытка в серии буллитов на счету Белоусова.
"Лада" прервала серию из четырех поражений в КХЛ. Предыдущую победу команда одержала 10 октября дома над новосибирской "Сибирью" (4:2). После этого клуб в гостях уступил "Адмиралу" из Владивостока (1:6), хабаровскому "Амуру" (0:3) и "Торпедо" (3:5), а также на своем льду проиграл минскому "Динамо" (0:4).
"Торпедо" занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции с 24 очками после 21 матча. "Лада" располагается на 10-й строчке, набрав 12 очков в 19 играх. В следующем матче "Торпедо" 26 октября примет екатеринбургский "Автомобилист", "Лада" 28 октября проведет гостевую встречу с ярославским "Локомотивом".
В другом матче игрового дня казахстанский "Барыс" дома переиграл "Амур" (3:1).
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
|1
|"Локомотив"
|19
|10
|1
|1
|1
|1
|0
|5
|58-38
|26
|2
|"Северсталь"
|18
|10
|1
|1
|0
|0
|0
|6
|53-39
|24
|3
|"Торпедо"
|21
|8
|3
|0
|1
|1
|0
|8
|56-58
|24
|4
|"Шанхай Дрэгонс"
|16
|7
|2
|0
|3
|1
|0
|3
|49-45
|22
|5
|"Динамо" Мн
|17
|7
|1
|1
|1
|2
|0
|5
|52-40
|21
|6
|"Спартак"
|18
|6
|0
|3
|1
|2
|0
|6
|56-60
|21
|7
|"Динамо" М
|17
|4
|1
|5
|1
|0
|0
|6
|51-46
|21
|8
|ЦСКА
|18
|9
|0
|0
|2
|0
|0
|7
|51-51
|20
|9
|СКА
|17
|5
|1
|0
|1
|3
|0
|7
|45-49
|16
|10
|"Лада"
|19
|4
|0
|1
|1
|1
|0
|12
|36-73
|12
|11
|"Сочи"
|15
|2
|0
|2
|0
|2
|0
|9
|31-46
|10
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
|1
|"Металлург"
|19
|11
|2
|1
|1
|1
|0
|3
|77-53
|30
|2
|"Автомобилист"
|20
|9
|2
|1
|0
|2
|0
|6
|59-46
|26
|3
|"Ак Барс"
|18
|11
|0
|1
|1
|0
|0
|5
|50-45
|25
|4
|"Авангард"
|18
|9
|2
|1
|0
|1
|0
|5
|66-50
|25
|5
|"Нефтехимик"
|19
|7
|2
|1
|1
|0
|0
|8
|55-61
|21
|6
|"Трактор"
|19
|6
|2
|0
|2
|2
|0
|7
|55-63
|20
|7
|"Барыс"
|19
|5
|1
|1
|3
|2
|0
|7
|50-54
|19
|8
|"Амур"
|17
|7
|0
|0
|3
|0
|0
|7
|36-40
|17
|9
|"Адмирал"
|14
|4
|1
|1
|3
|0
|0
|5
|36-38
|15
|10
|"Сибирь"
|17
|1
|0
|6
|0
|1
|0
|9
|35-49
|15
|11
|"Салават Юлаев"
|17
|4
|1
|0
|1
|1
|0
|10
|40-53
|12