ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Динамика ключевой ставки Центробанка
Взрыв в Копейске
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортКХЛ

"Торпедо" проиграло "Ладе" в 1100-м матче в КХЛ

Тольяттинская команда одержала победу в серии буллитов
Редакция сайта ТАСС
17:42
© Михаил Терещенко/ ТАСС

ТАСС, 24 октября. "Торпедо" со счетом 2:3 после буллитов проиграло тольяттинской "Ладе" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который стал для нижегородского клуба 1100-м в турнире.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Чивилев (5-я минута) и Георгий Белоусов (43). У проигравших отличились Андрей Белевич (15) и Шэйн Принс (40). Единственная успешная попытка в серии буллитов на счету Белоусова.

"Лада" прервала серию из четырех поражений в КХЛ. Предыдущую победу команда одержала 10 октября дома над новосибирской "Сибирью" (4:2). После этого клуб в гостях уступил "Адмиралу" из Владивостока (1:6), хабаровскому "Амуру" (0:3) и "Торпедо" (3:5), а также на своем льду проиграл минскому "Динамо" (0:4).

"Торпедо" занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции с 24 очками после 21 матча. "Лада" располагается на 10-й строчке, набрав 12 очков в 19 играх. В следующем матче "Торпедо" 26 октября примет екатеринбургский "Автомобилист", "Лада" 28 октября проведет гостевую встречу с ярославским "Локомотивом".

В другом матче игрового дня казахстанский "Барыс" дома переиграл "Амур" (3:1).

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Локомотив"191011110558-3826
2"Северсталь"181011000653-3924
3"Торпедо"21830110856-5824
4"Шанхай Дрэгонс"16720310349-4522
5"Динамо" Мн17711120552-4021
6"Спартак"18603120656-6021
7"Динамо" М17415100651-4621
8ЦСКА18900200751-5120
9СКА17510130745-4916
10"Лада"194011101236-7312
11"Сочи"15202020931-4610
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Металлург"191121110377-5330
2"Автомобилист"20921020659-4626
3"Ак Барс"181101100550-4525
4"Авангард"18921010566-5025
5"Нефтехимик"19721100855-6121
6"Трактор"19620220755-6320
7"Барыс"19511320750-5419
8"Амур"17700300736-4017
9"Адмирал"14411300536-3815
10"Сибирь"17106010935-4915
11"Салават Юлаев"174101101040-5312

  

КХЛ