FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в Швеции

Соревнования были запланированы на 12-14 декабря

ТАСС, 24 октября. Этап Кубка мира по фристайлу, запланированный на 12-14 декабря в шведском Идре, отменен. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Соревнования не состоятся по организационным причинам. Шведская федерация ищет новое место для проведения мероприятия.

21 октября совет FIS принял решение не допускать россиян до международных соревнований, в том числе до Олимпийских и Паралимпийских игр. Российские спортсмены отстранены от турниров FIS с 2022 года из-за ситуации на Украине.