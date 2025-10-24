Хоккеисты минского "Динамо" впервые в сезоне обыграли "Шанхай Дрэгонс"
МИНСК, 24 октября. /ТАСС/. Минское "Динамо" со счетом 2:1 после серии буллитов победило китайский "Шанхай Дрэгонс" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе "Динамо" гол забил Сэм Энэс (10-я минута), у "Шанхая" отличился Грег Маккегг (24). Победный буллит реализовал Даррен Диц.
Команды провели третий матч между собой в нынешнем сезоне. До этого "Шанхай" дважды переиграл соперника в домашних встречах - 9 октября (3:2) и 11 октября (2:1). Домашние игры команда в сезоне-2025/26 проводит на "СКА-Арене" в Санкт-Петребурге.
"Шанхай" занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, "Динамо" - 5-е. На счету команд по 23 очка по итогам 17 и 18 матчей соответственно. В следующей игре "Шанхай" 26 октября сыграет в гостях с череповецкой "Северсталью", "Динамо" 28 октября примет "Сочи".
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
|1
|"Локомотив"
|19
|10
|1
|1
|1
|1
|0
|5
|58-38
|26
|2
|"Северсталь"
|18
|10
|1
|1
|0
|0
|0
|6
|53-39
|24
|3
|"Торпедо"
|21
|8
|3
|0
|1
|1
|0
|8
|56-58
|24
|4
|"Шанхай Дрэгонс"
|17
|7
|2
|0
|4
|1
|0
|3
|50-47
|23
|5
|"Динамо" Мн
|18
|7
|1
|2
|1
|2
|0
|5
|54-41
|23
|6
|"Спартак"
|18
|6
|0
|3
|1
|2
|0
|6
|56-60
|21
|7
|"Динамо" М
|17
|4
|1
|5
|1
|0
|0
|6
|51-46
|21
|8
|ЦСКА
|18
|9
|0
|0
|2
|0
|0
|7
|51-51
|20
|9
|СКА
|18
|6
|1
|0
|1
|3
|0
|7
|53-50
|18
|10
|"Лада"
|19
|4
|0
|1
|1
|1
|0
|12
|36-73
|12
|11
|"Сочи"
|16
|2
|0
|2
|0
|2
|0
|10
|32-54
|10
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
|1
|"Металлург"
|19
|11
|2
|1
|1
|1
|0
|3
|77-53
|30
|2
|"Автомобилист"
|20
|9
|2
|1
|0
|2
|0
|6
|59-46
|26
|3
|"Ак Барс"
|18
|11
|0
|1
|1
|0
|0
|5
|50-45
|25
|4
|"Авангард"
|18
|9
|2
|1
|0
|1
|0
|5
|66-50
|25
|5
|"Нефтехимик"
|19
|7
|2
|1
|1
|0
|0
|8
|55-61
|21
|6
|"Трактор"
|19
|6
|2
|0
|2
|2
|0
|7
|55-63
|20
|7
|"Барыс"
|19
|5
|1
|1
|3
|2
|0
|7
|50-54
|19
|8
|"Амур"
|17
|7
|0
|0
|3
|0
|0
|7
|36-40
|17
|9
|"Адмирал"
|14
|4
|1
|1
|3
|0
|0
|5
|36-38
|15
|10
|"Сибирь"
|17
|1
|0
|6
|0
|1
|0
|9
|35-49
|15
|11
|"Салават Юлаев"
|17
|4
|1
|0
|1
|1
|0
|10
|40-53
|12