ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Динамика ключевой ставки Центробанка
Взрыв в Копейске
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортКХЛ

Хоккеисты минского "Динамо" впервые в сезоне обыграли "Шанхай Дрэгонс"

Белорусская команда одержала победу в серии буллитов
Редакция сайта ТАСС
18:44

Игроки "Динамо"

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

МИНСК, 24 октября. /ТАСС/. Минское "Динамо" со счетом 2:1 после серии буллитов победило китайский "Шанхай Дрэгонс" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Динамо" гол забил Сэм Энэс (10-я минута), у "Шанхая" отличился Грег Маккегг (24). Победный буллит реализовал Даррен Диц.

Команды провели третий матч между собой в нынешнем сезоне. До этого "Шанхай" дважды переиграл соперника в домашних встречах - 9 октября (3:2) и 11 октября (2:1). Домашние игры команда в сезоне-2025/26 проводит на "СКА-Арене" в Санкт-Петребурге.

"Шанхай" занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, "Динамо" - 5-е. На счету команд по 23 очка по итогам 17 и 18 матчей соответственно. В следующей игре "Шанхай" 26 октября сыграет в гостях с череповецкой "Северсталью", "Динамо" 28 октября примет "Сочи".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Локомотив"191011110558-3826
2"Северсталь"181011000653-3924
3"Торпедо"21830110856-5824
4"Шанхай Дрэгонс"17720410350-4723
5"Динамо" Мн18712120554-4123
6"Спартак"18603120656-6021
7"Динамо" М17415100651-4621
8ЦСКА18900200751-5120
9СКА18610130753-5018
10"Лада"194011101236-7312
11"Сочи"162020201032-5410
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Металлург"191121110377-5330
2"Автомобилист"20921020659-4626
3"Ак Барс"181101100550-4525
4"Авангард"18921010566-5025
5"Нефтехимик"19721100855-6121
6"Трактор"19620220755-6320
7"Барыс"19511320750-5419
8"Амур"17700300736-4017
9"Адмирал"14411300536-3815
10"Сибирь"17106010935-4915
11"Салават Юлаев"174101101040-5312

  

КХЛ