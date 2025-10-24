Хоккеисты минского "Динамо" впервые в сезоне обыграли "Шанхай Дрэгонс"

Белорусская команда одержала победу в серии буллитов

МИНСК, 24 октября. /ТАСС/. Минское "Динамо" со счетом 2:1 после серии буллитов победило китайский "Шанхай Дрэгонс" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Динамо" гол забил Сэм Энэс (10-я минута), у "Шанхая" отличился Грег Маккегг (24). Победный буллит реализовал Даррен Диц.

Команды провели третий матч между собой в нынешнем сезоне. До этого "Шанхай" дважды переиграл соперника в домашних встречах - 9 октября (3:2) и 11 октября (2:1). Домашние игры команда в сезоне-2025/26 проводит на "СКА-Арене" в Санкт-Петребурге.

"Шанхай" занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, "Динамо" - 5-е. На счету команд по 23 очка по итогам 17 и 18 матчей соответственно. В следующей игре "Шанхай" 26 октября сыграет в гостях с череповецкой "Северсталью", "Динамо" 28 октября примет "Сочи".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 19 10 1 1 1 1 0 5 58-38 26 2 "Северсталь" 18 10 1 1 0 0 0 6 53-39 24 3 "Торпедо" 21 8 3 0 1 1 0 8 56-58 24 4 "Шанхай Дрэгонс" 17 7 2 0 4 1 0 3 50-47 23 5 "Динамо" Мн 18 7 1 2 1 2 0 5 54-41 23 6 "Спартак" 18 6 0 3 1 2 0 6 56-60 21 7 "Динамо" М 17 4 1 5 1 0 0 6 51-46 21 8 ЦСКА 18 9 0 0 2 0 0 7 51-51 20 9 СКА 18 6 1 0 1 3 0 7 53-50 18 10 "Лада" 19 4 0 1 1 1 0 12 36-73 12 11 "Сочи" 16 2 0 2 0 2 0 10 32-54 10