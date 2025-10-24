ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Динамика ключевой ставки Центробанка
Взрыв в Копейске
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортКХЛ

СКА со счетом 8:1 разгромил "Сочи" в матче Континентальной хоккейной лиги

Петербургская команда одержала вторую победу в 10 последних матчах
Редакция сайта ТАСС
18:51
© Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 8:1 одержал разгромную победу над "Сочи" в домашнем матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 11 234 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Матвей Короткий (6, 22, 26-я минуты), Матвей Поляков (6), Сергей Плотников (22), Михаил Воробьев (26), Рокко Гримальди (30) и Джозеф Бландизи (44). У проигравших отличился Жан-Кристоф Боден (55).

Для СКА это вторая победа в 10 последних матчах. Начиная с 29 сентября клуб, помимо "Сочи", сумел обыграть дома екатеринбургский "Автомобилист" (2:1) 13 октября. После окончания той встречи КХЛ признана победный гол СКА ошибочным и пожизненно отстранила от работы судью, который отвечал за видеоповторы.

СКА занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 18 очков в 18 матчах. "Сочи" располагается на последней, 11-й строчке с 10 очками после 16 игр. В следующем матче СКА 29 октября примет новосибирскую "Сибирь", "Сочи" 26 октября встретится на выезде с московским "Спартаком".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Локомотив"191011110558-3826
2"Северсталь"181011000653-3924
3"Торпедо"21830110856-5824
4"Шанхай Дрэгонс"17720410350-4723
5"Динамо" Мн18712120554-4123
6"Спартак"18603120656-6021
7"Динамо" М17415100651-4621
8ЦСКА18900200751-5120
9СКА18610130753-5018
10"Лада"194011101236-7312
11"Сочи"162020201032-5410
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Металлург"191121110377-5330
2"Автомобилист"20921020659-4626
3"Ак Барс"181101100550-4525
4"Авангард"18921010566-5025
5"Нефтехимик"19721100855-6121
6"Трактор"19620220755-6320
7"Барыс"19511320750-5419
8"Амур"17700300736-4017
9"Адмирал"14411300536-3815
10"Сибирь"17106010935-4915
11"Салават Юлаев"174101101040-5312

  

КХЛ