СКА со счетом 8:1 разгромил "Сочи" в матче Континентальной хоккейной лиги

Петербургская команда одержала вторую победу в 10 последних матчах

Редакция сайта ТАСС

© Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 8:1 одержал разгромную победу над "Сочи" в домашнем матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 11 234 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Матвей Короткий (6, 22, 26-я минуты), Матвей Поляков (6), Сергей Плотников (22), Михаил Воробьев (26), Рокко Гримальди (30) и Джозеф Бландизи (44). У проигравших отличился Жан-Кристоф Боден (55).

Для СКА это вторая победа в 10 последних матчах. Начиная с 29 сентября клуб, помимо "Сочи", сумел обыграть дома екатеринбургский "Автомобилист" (2:1) 13 октября. После окончания той встречи КХЛ признана победный гол СКА ошибочным и пожизненно отстранила от работы судью, который отвечал за видеоповторы.

СКА занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 18 очков в 18 матчах. "Сочи" располагается на последней, 11-й строчке с 10 очками после 16 игр. В следующем матче СКА 29 октября примет новосибирскую "Сибирь", "Сочи" 26 октября встретится на выезде с московским "Спартаком".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 19 10 1 1 1 1 0 5 58-38 26 2 "Северсталь" 18 10 1 1 0 0 0 6 53-39 24 3 "Торпедо" 21 8 3 0 1 1 0 8 56-58 24 4 "Шанхай Дрэгонс" 17 7 2 0 4 1 0 3 50-47 23 5 "Динамо" Мн 18 7 1 2 1 2 0 5 54-41 23 6 "Спартак" 18 6 0 3 1 2 0 6 56-60 21 7 "Динамо" М 17 4 1 5 1 0 0 6 51-46 21 8 ЦСКА 18 9 0 0 2 0 0 7 51-51 20 9 СКА 18 6 1 0 1 3 0 7 53-50 18 10 "Лада" 19 4 0 1 1 1 0 12 36-73 12 11 "Сочи" 16 2 0 2 0 2 0 10 32-54 10