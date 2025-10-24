Лучший бомбардир прошлого розыгрыша Кубка Гагарина Ремпал покинул "Вашингтон"

Канадец подписал контракт с "Вашингтоном" в июле, но провел лишь четыре матча за фарм-клуб

Редакция сайта ТАСС

Шелдон Ремпал © Софья Сандурская/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Контракт канадского нападающего Шелдона Ремпала с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" расторгнут после того, как игрок прошел через процедуру драфта отказов. Об этом сообщила пресс-служба "Херши" - фарм-клуба "Вашингтона".

8 июля Ремпал подписал однолетнее соглашение с "Вашингтоном", но провел лишь четыре матча за "Херши", в которых отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. В нынешнем месяце игрок дважды был выставлен на драфт отказов: 3 октября - для перевода в фарм-клуб, 23 октября - с целью расторжения контракта.

Ремпалу 30 лет, в 2024 году он подписал однолетний контракт с уфимским "Салаватом Юлаевым". Канадец стал лучшим бомбардиром плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2024/25, набрав 21 очко (8 шайб + 13 голевых передач). Ранее в НХЛ нападающий выступал за "Лос-Анджелес", "Каролину", "Ванкувер" и "Вегас".

В октябре "Спорт-Экспресс" сообщал, что Ремпал готов вернуться в КХЛ в случае поступления предложения, которое будет соответствовать его ожиданиям. По информации источника, интерес к игроку проявляли петербургский СКА, челябинский "Трактор" и екатеринбургский "Автомобилист".