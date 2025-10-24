"Реал Сосьедад" обыграл "Севилью". Захарян вышел на замену

Встреча чемпионата Испании завершилась со счетом 2:1

Полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян и защитник "Севильи" Габриэль Суасо © Juan Manuel Serrano Arce/ Getty Images

МАДРИД, 25 октября. /ТАСС/. "Реал Сосьедад" со счетом 2:1 победил "Севилью" в домашнем матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу.

Дублем в составе победителей отметился Микель Оярсабаль (19-я, 36-я минуты). У проигравших отличился Неманья Гудель (30). Оярсабаль открыл счет в матче благодаря реализованному пенальти.

Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян вышел на поле на 69-й минуте. Футболист принял участие в четвертом матче в нынешнем сезоне. Пока футболист не сделал ни одного результативного действия. Конец прошлого сезона Захарян пропустил из-за травмы.

"Реал Сосьедад" выиграл первый матч в чемпионате Испании с 24 сентября, когда дома переиграл "Мальорку" (1:0). После этого команда на выезде проиграла "Барселоне" (1:2) и сыграла вничью с "Сельтой" (1:1), а также уступила на своем поле "Райо Вальекано" (0:1).

"Севилья" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 13 очками. "Реал Сосьедад" располагается на 14-й позиции, набрав 9 очков. В следующем туре "Севилья" 1 ноября сыграет в гостях с "Атлетико", "Реал Сосьедад" в тот же день примет "Атлетик".