Россиянка Петлякова выиграла молодежный чемпионат мира по борьбе

В финале в весовой категории до 65 кг спортсменка победила китаянку Жао Юйци

Редакция сайта ТАСС

Елизавета Петлякова © IMAGO/ United World Wrestling via Reuters Connect

БЕЛГРАД, 25 октября. /ТАСС/. Россиянка Елизавета Петлякова завоевала золотую медаль на молодежном чемпионате мира по борьбе (среди спортсменов до 23 лет). Турнир проходит в Сербии.

В финальной схватке в весовой категории до 65 кг Петлякова победила китаянку Жао Юйци.

Серебряным призером турнира стала россиянка Алина Шевченко, выступающая в весовой категории до 68 кг.

Чемпионат мира завершится 27 октября. Российские спортсмены выступают на нем под флагом Объединенного мира борьбы.