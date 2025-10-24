Россиянки Лысенко и Бурлакова разыграют бронзу ЧМ по велотреку в спринте

В финал вышли японка Мина Сато и Хетти ван де Вау из Нидерландов

Редакция сайта ТАСС

Алина Лысенко и Аки Сакаи © REUTERS/ Pilar Olivares

ТАСС, 25 октября. Российские спортсменки Алина Лысенко и Яна Бурлакова не сумели пробиться в финал личного спринта на чемпионате мира по велотреку. Турнир проходит в Чили.

В полуфинале Лысенко проиграла японке Мине Сато, Бурлакова - Хетти ван де Вау из Нидерландов.

Теперь победительницы поборются за золотую медаль, россиянки - за бронзовую награду. Финалы пройдут позднее в ночь на субботу по московскому времени.

Чемпионат мира проходит в Чили и завершится 26 октября. Всего на турнире будут разыграны 22 комплекта наград. На главный старт сезона заявилось более 1 тыс. велогонщиков. В их числе пятеро россиян: Валерия Валгонен (темповые гонки), Никита Кирильцев, Екатерина Евланова, Бурлакова и Лысенко (все - спринт). Российские спортсмены из-за санкций выступают в нейтральном статусе и только в личных гонках.