Ольховский: теннисистке Андреевой нужно хорошо завершить сезон

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте высказал сожаление, что спортсменка не попала на Итоговый турнир в одиночном разряде

Мирра Андреева © AP Photo/ Andy Wong

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Россиянке Мирре Андреевой нужно хорошо завершить сезон на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Ранее представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Токио и последней отобралась на Итоговый турнир WTA.

"Жаль, что Мирра не попала на Итоговый турнир в одиночном разряде, но она сыграет в парном. Все равно это будет первым турниром подобного рода для нее и очень хороший опыт. Ей нужно хорошо завершить сезон, чтобы уверенно смотреть в следующий", - сказал Ольховский.

Итоговый турнир WTA проводится на покрытии "хард" и пройдет с 1 по 8 ноября в Саудовской Аравии. Его призовой фонд - $15,5 млн. В соревнованиях в одиночном разряде принимают участие восемь теннисисток, набравших наибольшее количество очков за сезон. В прошлом году победительницей Итогового турнира WTA стала американка Коко Гауфф.

На турнире Андреева вместе с соотечественницей Дианой Шнайдер примет участие в парном разряде. Россиянка Вероника Кудерметова сыграет в паре с бельгийкой Элизе Мертенс.