15 российских штангистов выступят на молодежном первенстве Европы

Турнир пройдет с 28 октября по 4 ноября в Албании

Варвара Кузьминова © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Пятнадцать российских штангистов вошли в список участников молодежного и юниорского первенства Европы, которое пройдет с 28 октября по 4 ноября в Дурресе (Албания). Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Россияне и белорусы вынуждены выступать на турнирах под эгидой Международной федерации тяжелой атлетики в нейтральном статусе.

В молодежном первенстве Европы примут участие Елизавета Жаткина (весовая категория до 48 кг), Милана Кутякина (до 53) и Сармат Теблоев (до 110).

За медали юниорского первенства континента будут бороться Ксения Старостина (до 53), Злата Дронова (до 58), Полина Павлович (до 63), Анастасия Лактионова (до 69), Варвара Кузьминова (до 77), Мария Груздова и София Врагова (обе - до 86), Дана Теблоева (свыше 86), Майран Касабиев и Размик Арутюнян (оба - до 94), Александр Белоус (до 110 кг) и Георгий Мянд (свыше 110 кг).