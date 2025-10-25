Российская футболистка Зальмиева рассказала о дружелюбности македонок

Женская сборная России проводит сбор в Струмице

Редакция сайта ТАСС

© РФС/ ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Македонские футболистки дружелюбны к российским игрокам, на сборе отношение уважительное и приятное. Об этом ТАСС рассказала полузащитник московского "Локомотива" и женской сборной России Азалия Зальмиева.

В пятницу сборная России в Струмице обыграла команду Северной Македонии со счетом 2:0. Один из мячей забила Зальмиева.

"Игра была очень сложной, потому что соперник непростой. Поле непривычное для нас, - сказала Зльмиева. - Очень приятно всегда забивать за сборную, я благодарна девчонкам, что дали такой шанс".

"Пообщаться с македонками не успели. Но они очень дружелюбные. Если смотреть по игре, то жесткий контакт, игра и в мяч, и в ногу. А так очень хорошая база, приятное и уважительное отношение к нам. Нас все устраивает", - добавила она.

27 октября сборная России проведет второй товарищеский матч с командой Северной Македонии.