Российские фитнес-модели заняли второе место на чемпионате мира в Дубае

Спортсменки завоевали девять медалей

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Женская сборная России по бодибилдингу заняла второе место в медальном зачете на чемпионате мира среди фитнес-моделей, который проходил в Дубае. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации бодибилдинга России.

"Сборная России по бодибилдингу вернулась из ОАЭ (Дубай), где проходил чемпионат мира среди фитнес-моделей и где наши прекрасные девушки представляли свою страну с флагом и гимном, - рассказал собеседник ТАСС. - Сборная России заняла второе общекомандное место, уступив девушкам из Китая. Россиянки завоевали 3 золотых, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей".

Чемпионками мира стали Ангелина Прядченко (категория: начинающая фитнес-модель), Анна Китабова (фит-модель, рост до 1,62 м) и Екатерина Даниленко (фит-модель, рост до 1,69 м).

Третье место заняли спортсменки из Эстонии.