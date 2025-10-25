Президент РПЛ Алаев пропустит заседание комитета УЕФА в ноябре

Глава лиги примет участие в форуме "Россия - спортивная держава" в Самаре

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев пропустит заседание комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по стадионам и безопасности в ноябре. Об этом Алаев рассказал ТАСС.

Алаев является заместителем председателя комитета УЕФА по стадионам и безопасности. В сентябре Алаев посетил конференцию УЕФА по безопасности в Будапеште.

"Я ездил на конференцию УЕФА в Будапешт. У нас получился отличный рабочий диалог с коллегами. Следующее заседание моего комитета по стадионам и безопасности пройдет в ноябре, но я не смогу его посетить, так как РПЛ выступит на форуме "Россия - спортивная держава", - сказал Алаев.

Форум "Россия - спортивная держава" состоится в Самаре с 5 по 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.