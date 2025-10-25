ФХМР обсудит будущее "Водника" с руководством Архангельской области

Ранее сообщалось о задержках по зарплате в клубе

МОСКВА, 25 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) обсудит вопрос об участии архангельского "Водника" в чемпионате России с властями региона на следующей неделе. Об этом ТАСС сообщил директор федерации по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями Сергей Мяус.

Чемпионат России по хоккею с мячом стартует 12 ноября, в турнире примут участие 12 команд.

"На следующей неделе состоится встреча руководителей федерации хоккея с мячом, а также региона с руководством клуба и Министерством спорта Архангельской области, на которой решится вопрос по выступлению "Водника" в чемпионате страны", - сказал Мяус.

Ранее на портале Sports.ru вышел материал, в котором говорится о задержках по зарплате в "Воднике" игрокам, тренерам и обслуживающему персоналу. При этом нет средств, чтобы выплатить зарплату с сентября по декабрь.

"Водник" является девятикратным чемпионом России (1996-2000, 2002-2005), обладателем Кубка СССР/СНГ (1992) и Кубка России (1994-1996, 2000, 2005 (весна)), обладателем Кубка мира (2003, 2004) и Кубка европейских чемпионов (2002-2004).

Весной этого года стало известно, что в чемпионате сезона-2025/26 не сыграют мурманский "Мурман" и иркутский "Байкал-Энергия". Мурманская команда в минувшем сезоне заняла последнее место в первой части сезона, "Байкал-Энергия" проиграл в первой стадии плей-офф московскому "Динамо".