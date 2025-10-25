Гимнаст Якубов занял шестое место в опорном прыжке на чемпионате мира

Даниел Маринов стал седьмым

Редакция сайта ТАСС

Мухаммаджон Якубов © REUTERS/ Ajeng Dinar Ulfiana

ДЖАКАРТА, 25 октября. /ТАСС/. Россиянин Мухаммаджон Якубов занял шестое место на чемпионате мира по спортивной гимнастике в опорном прыжке. Соревнования проходят в Джакарте.

Якубов показал результат 14,183 балла. Другой россиянин Даниел Маринов стал седьмым с результатом 14,150 балла.

Первое место занял филиппинец Карлос Юло (14,866 балла). Вторым стал армянин Артур Давтян (14,833), третьим - украинец Назар Чепурный (14,483).

Позднее в субботу пройдут финалы в упражнениях на брусьях и на перекладине. Чемпионат завершится 25 октября. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.