Гимнаст Якубов занял шестое место в опорном прыжке на чемпионате мира
Редакция сайта ТАСС
07:40
ДЖАКАРТА, 25 октября. /ТАСС/. Россиянин Мухаммаджон Якубов занял шестое место на чемпионате мира по спортивной гимнастике в опорном прыжке. Соревнования проходят в Джакарте.
Якубов показал результат 14,183 балла. Другой россиянин Даниел Маринов стал седьмым с результатом 14,150 балла.
Первое место занял филиппинец Карлос Юло (14,866 балла). Вторым стал армянин Артур Давтян (14,833), третьим - украинец Назар Чепурный (14,483).
Позднее в субботу пройдут финалы в упражнениях на брусьях и на перекладине. Чемпионат завершится 25 октября. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.